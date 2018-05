ECR Kening State houdt woensdag 16 mei van 16.00 tot 19.00 uur een open dag in Friese stijl.

Er is dan een opentafeldiner met een Fries menu. Daarnaast krijgen bezoekers krijgen bij de woonzorgvoorziening dan een rondleiding langs de verschillende appartementen en zorghotelstudio’s.

ECR Kening State zit aan de Kening State 1 in Franeker. Aanmelden voor het opentafeldiner is gewenst en kan via 088-328 0090.