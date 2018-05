Oortwolkfontein op zijn plaats gehesen

De Oortwolkfontein is vanochtend op zijn plek gehesen op de Breedeplaats naast de ingang van de Martinikerk in Franeker.

De fontein is in twee delen op een vrachtwagen geladen en vervoerd. Na de plaatsing wordt de fontein verder geïnstalleerd. De fontein zelf wordt op 18 mei tijdens ‘Kletterdei’ officieel in gebruik genomen.

Fonteintechniek Gruppen begeleidt samen met wethouder De Pee de plaatsing van de fontein. Franeker krijgt net als alle andere Friese elfsteden een fontein in het kader van 11Foutains.

De fontein is gemaakt door kunstenaar Jean Michel Otheniel uit Parijs. Hij liet zich inspireren door de in Franeker geboren astronoom Jan Hendrik Oort (1900).