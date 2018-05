Menamer merke verder als Menamer keatsdagen

Naast kaatsen zijn er dan drie dagen lang tal van andere activiteiten, zoals kermis op het Gemeentehuisplein.

Het evenement begint op de vrijdag om 10.00 uur. De schooljeugd uit Menaam maakt dan kennis met diverse sporten, waaronder kaatsen. Om 16.00 uur is er vervolgens de senioren kaatspartij voor alle Menamers. Vanaf 17.00 uur treedt de Menamer DJ Almer in de tent op.

Op zaterdag is er vanaf 9.00 uur kaatsen voor de Menamer jeugd. Ook is er vanaf 11.00 uur braderie tijdens de Menamer merke, met activiteiten zoals demonstraties van de brandweer Menaam en een springkussen voor de kinderen. Verder is er kermis en treedt shantykoor de Koekefretters uit Hallum op. De braderie is langs het Moolnersrak en de Dyksterbuorren.

Modeshow

Tijdens de braderie is er ook tweemaal een modeshow. Die beginnen om 14.00 en 16.00 uur. De kleding is van Bella Forma damesmode en Fialia Kinderkleding, beide uit Stiens en Paulien Mode uit Franeker. Keune specialist Hair en Beauty Salon Hannie uit Menaam verzorgt de kapsels en visagie.

De catwalk is aangekleed met bloemen en planten door Rob’s Tuincentrum uit Menaam. De catwalk is op de hoek Berltsumerdyk/Dyksterbuorren.

Tussen de braderie en de modeshow rijdt een gratis pendelbusje. Schuil Personenvervoer rijdt tussen 13.30 en 16.30 uur elke vijfenveertig minuten heen en weer. Opstappen kan bij Orxmastate en Graldastate.

Enveloppenactie

Met steun van de standhouders is er op de zaterdag ook weer de enveloppenactie, waarbij prijzen zijn te winnen. Er zijn onder andere waardebonnen en een weekendje weg te winnen. Met de opbrengst van de enveloppenactie wordt de braderiecommissie gesteund.

Diezelfde dag begint om 12.00 uur op het kaatsveld de dames hoofdklasse Gouden Wilhelminapartij. Dat is een vrijeformatiewedstrijd.

Vanaf 16.00 uur treden de Suskes op. De zaterdag wordt vanaf 22.00 uur in de feesttentafgesloten met een optreden van de coverband Kraakthelder.

Zondag

Op zondag begint m 12.00 uur de Gouden Willempartij voor heren hoofdklasse. Dat betreft een vrijeformatiewedstrijd. Voor de kaatsers zijn naast Gouden Willems dan ook geldpremies te winnen.

Het publiek kan eveneens een Gouden Willem winnen. Tijdens het kaatsen worden er drie verloot.

De zondag wordt traditioneel afgesloten door het orkest Butterfly.