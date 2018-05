Basistarief rioolheffing vervalt definitief voor ongeveer duizend inwoners uit Waadhoeke

Aanvankelijk stelde de gemeente dat alle inwoners uit Waadhoeke wel een basistarief rioolheffing zouden moeten betalen. Dat vervalt nu door een onjuistheid in de verordening rioolheffing. De gemeente zegt de fout te betreuren en de betreffende aanslagen te corrigeren. ,,Het streven is om de betrokken inwoners binnen een aantal weken hierover persoonlijk te berichten.”

Voor de betrokken huishoudens levert het niet hoeven betalen een voordeel van 75,65 euro op. Voor de gemeente Waadhoeke betekent het een eenmalige tegenvaller van ongeveer 75.000 euro. Het totaalbedrag dat de gemeente aan rioolheffing aanvankelijk had begroot is afgerond 4,7 miljoen euro.

Basistarief

De correctie betreft het basistarief rioolheffing voor gebruikers van bebouwde percelen die geen water afvoeren op de gemeentelijke riolering. De correctie geldt niet voor bebouwde percelen die regen- of afvalwater afvoeren op een gemeentelijke sloot. ,,Een sloot is namelijk onderdeel van het gemeentelijk rioolstelsel. In een dergelijk geval moet het basistarief dus wel worden betaald.”

De definitie van de ‘rioolheffing basis’ is in de verordening onjuist geformuleerd. Daardoor kan de gemeente niet heffen bij gebruikers van percelen, die niet (direct of indirect) water op de gemeentelijke riolering afvoeren. Dat was wel de bedoeling.

,,De bedoeling was dat gebruikers van alle bebouwde percelen in de gemeente mee zouden betalen aan de rioolheffing, omdat iedereen gebaat is bij een droge omgeving. De verordening voor 2019 wordt nu aangepast.”