Pioenroasconcert in Andreastsjerke Wijnaldum met sopraan Veronika Juhász en pianiste Elisabeth Rikken

Op het programma staan werken van Schubert, Debussy en Puccini. Ook is moderne muziek te horen, zoals van Kurt Weill, Piazzolla en Marlène Dietrich.

Het concert is in de Andreastsjerke aan de Buorren 2 in Wijnaldum en begint om 15.30 uur. Er geldt entree. Reserveren kan via jantsjepost@planet.nl.