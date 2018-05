Omstanders redden man en scootmobiel uit het water in Slappeterp

Omstanders hebben zaterdagmiddag een man uit het water gered, nadat deze op de Kleasterdyk in Slappeterp met zijn scootmobiel de sloot in was gereden.

De man reed met zijn vrouw, die naast hem fietste, over de Kleasterdyk toen hij door een nog onbekende oorzaak in het water terechtkwam. Zijn vrouw is de sloot in gegaan en hield het hoofd van het slachtoffer boven water.

Hulp

Omstanders snelden zich naar het tweetal toe, haalden de man uit het water en hebben eerste hulp verleend totdat de ambulance arriveerde. Deze bracht het slachtoffer naar het ziekenhuis voor onderzoek.

De scootmobiel werd door twee boeren uit de buurt uit het water gehaald.

Dank

Volgens de politieagenten die ter plaatse waren, was de samenwerking tussen de omstanders perfect. Daarom bedankt de Politie Noordwest Fryslân alle betrokkenen voor hun hulp.