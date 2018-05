Harlinger verleden en heden vloeien in Hannemahuis in elkaar over bij ‘time warp’

Het Hannemahuis toont woensdag 9 mei vanaf 20.00 uur Time Warp Harlingen. Daarbij vloeien beelden van het Harlinger verleden over in het heden.

Door het monteren van uitsneden van oude foto's in nieuwe foto’s zijn nieuwe beelden ontstaan. De beelden zijn gemonteerd door Paul Engel.

‘Time warp’ betekent vervorming van de tijd. Met de bewerkte oude foto’s van straten en gebouwen maakte Engel een Harlinger tijdsvervorming. Daarin is te zien hoe het straatbeeld in Harlingen is veranderd in de afgelopen honderdvijftig jaar.

Er geldt entree. Die is inclusief koffie of thee. Reserveren kan via 0517-413658 en museum@harlingen.nl.