Gezonde voeding aan bod bij informatieavond in Franeker

Welzijn Ouderen Franeker e.o. houdt dinsdag 22 mei samen met diëtiste Irene van der Vuurst van Libra dieetadvisering een informatieavond over gezond eten.

Er wordt ingegaan op producten die het beste gegeten kunnen worden en in welke hoeveelheid. Ook tussendoortjes komen aan bod.

Aanmelden kan tot 18 mei. De entree is gratis. De avond begint om 19.30 uur en is aan de Hertog van Saxenlaan 78 in Franeker.

Meer informatie en aanmelden kan bij de SWO via 06-13 -99 55 27 en via info@swof.nl.