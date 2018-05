VIDEO | Bijna veertig meter lang panorama krijgt vorm bij GGZ Franeker

Een bijna veertig meter lang en twee meter hoog geschilderd panorama waar ongeveer honderd GGZ-cliënten sinds half april aan werken, is donderdag geplaatst bij de GGZ in Franeker.

Het panorama moet 8 juni klaar zijn. Dan wordt het officieel gepresenteerd. Vervolgens is het vanaf 9 juni tot en met eind juli van donderdag tot en met zondag van 11.00 tot 17.00 uur op het terrrein van de GGZ Friesland in Franeker te zien voor publiek. De toegang is gratis. Wel mag een vrijwillige bijdrage worden gegeven.

(Video Joachim de Ruijter)