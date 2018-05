Kaatsvereniging Het Noorden uit Sint Jacobiparochie houdt zaterdag 12 mei haar jaarlijkse rommelmarkt. Ook ditmaal is er een tombola.

De rommelmarkt is wederom in de loodsen van Hessel Bijlsma aan de K.L. de Vriesstraat in Sint Jacobiparochie en begint om 13.00 uur.

Wie nog spullen wil aanleveren kan bellen naar 06-20051731 of naar 0518-491467.