Indrukwekkend panorama in tuin GGZ

In een tent het terrein van de GGZ in Franeker is donderdag een begin gemaakt met het enorme panorama InsideOut. Op acht locaties is door zo’n honderd cliënten en excliënten uit de psychiatrie gewerkt aan een cirkelvormig panorama geïnspireerd op het Friese landschap.

Het was een spannend gebeuren in Franeker, alle losse segmenten van een speciaal PVC waren aan elkaar gelast en kwamen op een grote rol naar de tent, waar een frame klaar stond om het panorama op te bevestigen. Het immense doek van veertig meter werd met ruim twintig vrijwilligers uitgerold en op het frame bevestigd.

Een indrukwekkend, zeer kleurrijk gezicht. Een landschap van stemmingen. ,,InsideOut toont een onbekende en inspirerende binnenwereld aan het publiek. Een binnenwereld, als reflectie op de buitenwereld, die normaliter onzichtbaar is. Deze community van schilders wil zo de blik van het publiek op de buitenwereld verrijken.” aldus kunstenaar en artistiek leider Baukje Spaltro. ,,Zo ontstaat een mienskip-panorama met gele meren en groene wolken.”

Groot Lankum

In de tent wordt verder gewerkt aan het schilderij. Tussen de verschillende segmenten is nu nog een wit vlak, de komende weken worden de delen die geïnspireerd zijn op de meren, de bossen, de horizon, de wolken, de weilanden en het wad aan elkaar verbonden zodat het een groot geheel vormt.

Het middelste vlak is nog wit. ,,Dat deel gaan we nog invullen, daar komt een speciaal deel wat Groot Lankum verbeeldt” vertelt Spaltro. Een oudere bewoner van Kening State die even kwam kijken, was ontroerd: ,,Prachtig, wat hebben ze dit geweldig gemaakt, wat is er veel te zien. En die kleuren...!” Hij gaf aan graag mee te willen werken aan het panorama: ,,Schilderen is wel een hobby van mij, hier wil ik graag aan mee werken.”

Mienskip

,,Samen een schilderij maken vanuit een maatschappelijke insteek, dat noemen ze in de kunst 'community art'. In goed Fries: mienskipskeunst. Dat past helemaal bij het thema 'iepen mienskip' van LF2018. Voor mensen uit de psychiatrie is meedoen en erbij horen niet altijd vanzelfsprekend, terwijl dat voor hun herstel juist zo essentieel is. In het jaar van de Culturele Hoofdstad willen we een keunstmienskip opbouwen waarin voorop staat dat we allemaal door hetzelfde landschap omringd worden.” zo staat op de website te lezen.

Deze fraaie mienskipskeunst, een rond panorama van veertig meter breed en twee meter hoog, zal vanaf 9 juni voor het publiek te zien zijn. Het panorama is van 9 juni t/m 29 juli te bekijken, op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag, van 11.00 tot 17.00 uur. De tent waarin het panorama te zien is, staat op het terrein van de GGZ naast gebouw De Tille, met gele bordjes is op het terrein aangegeven waar bezoekers moeten zijn. Meer informatie is te vinden op www.panoramafraneker.nl en op de facebookpagina.

Foto’s Joachim de Ruijter