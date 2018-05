Echtpaar Jellema zeventig jaar getrouwd

Mevrouw Jellema-Elgersma (92 jaar) zag het levenslicht onder de rook van Roptazijl, de heer Jellema (93 jaar) in Harlingen.

Mevrouw Jellema-Elgersma werkte tot haar huwelijk bij haar moeder in de huishouding en hielp mee op de boerderij.

De heer Jellema werkte jarenlang als loodgieter, gasfitter en elektricien bij Kooistra aan de Voorstraat. Daarna maakte hij een overstap naar ziekenhuis Oranjeoord, waar hij vijfentwintig jaar werkte, als chef-technische dienst tot aan zijn pensionering.

Ze wonen nog steeds zelfstandig. Dat is voor hen heel belangrijk. Wel hebben ze eenmaal per week hulp in de huishouding en sinds verleden jaar mag er ook een tuinman komen voor hun toch wel grotere tuin van hun hoekwoning.

Wel zijn er in verband met hun leeftijd kleinere en grotere gezondheidsklachten. Beiden hebben kortgeleden in een dip gezeten door griep.

Het echtpaar heeft een zoon en een dochter. Ze zijn trots op hun vijf kleinkinderen en tien achterkleinkinderen.