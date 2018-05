Expositie en culturele zwerftocht Boornbergum

In dorpshuis 't Bynt in Boornbergum is van vrijdag 25 mei tot en met zondag 27 mei de expositie ‘Op 'e strun in hus en tun’ gehouden.

De drie daagse expositie in dorpshuis 't Bynt en de Culturele zwerftochtmiddag in Boornbergum ‘Op 'e strun in hus en tun’ wordt al een begrip.

Boornbergum geeft, in navolging van activiteiten van de culturele hoofdstad 2018, voor de tweede keer invulling aan dit Europese programma. Namelijk van 25 t/m 27 mei. Dit doen we onder andere door de culturele activiteiten in de dorpen toegankelijk te maken. Met een tweede prachtige expositie van locale kunstenaars in dorpshuis 't Bynt en een tweede nog uitgebreidere culturele zwerftocht in Boornbergum.

De eerste sessie van de expositie en ‘Op 'e strun in hus en tun’ betrof 22 maart 2018, deze was zeer geslaagd. Vele positieve reacties bij zowel de deelnemers als bezoekers. De voorbereidingen voor de tweede ronde werden daarom al snel gemaakt. En dit maal zelfs uitgebreider. De 2e sessie van "Op 'e strun in hus en tun", zaterdag 26 mei 2018 van 13:00 uur tot 17:00 uur, zijn er meer adressen te bezoeken met een nog breder scala aan activiteiten. De deelnemende adressen zijn te herkennen aan de vlag van Boornbergum.

Openingstijden expositie:

25 mei 2018 van 17.00 tot 21.00

26 mei 2018 van 10.00 tot 17.00

27 mei 2018 van 13.00 tot 17.00

Op meegestuurde plattegrond staan de dorpsbewoners die invulling geven aan deze culturele zwerftocht. En meer informatie over de expositie.