Thalenpark aangewezen als rijksmonument

Het Thalenpark in Drachten is aangewezen als rijksmonument. Dit wordt gevierd tijdens een feestelijke bijeenkomst volgende week donderdagochtend van half twaalf tot twaalf uur bij het plein in het park aan de Oude Nering.

De feestelijke viering begint met ene toespraak van wethouder Ron van der Leck van Cultuur, waarna Leonard de Wit van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een toelichting zal geven op rijksmonumenten en het Thalenpark. Vanaf kwart voor twaalf worden er sportieve demonstraties gegeven door leerlingen van het Drachtster Lyceum. Zij maken geregeld gebruik van het park tijdens de gymles. Ter gelegenheid van dit feestelijke gebeuren heeft gemeentedichter Andries de Jong een passend gedicht gemaakt en tijdens de bijeenkomst staat er een ijskraam van PUUR met

ambachtelijk ijs en chocolade.

Tuinarchitect Hein Otto

Het Thalenpark is in 1958 door de Utrechtse tuinarchitect Hein Otto (1916-1994) ontworpen als scheiding tussen de vesting van Philips en de wijk de Swetten. Het is genoemd naar Jan Lourens Thalen, die van 1956 tot 1960 burgemeester was van Smallingerland. Het park is een groene buffer tussen de bebouwing, bedrijven en de naoorlogse nieuwbouw. De stijl van het park is heel herkenbaar, met strakke lijnen en rechthoekige onderdelen.

Bij de renovatie van het park in 2010-2011 zijn onderdelen opgeknapt en een terras en speelvoorzieningen toegevoegd. Dit is in de sfeer van het ontwerp gedaan. Zo is het park goed bruikbaar en tegelijk ook als ontwerp goed bewaard gebleven. Door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is besloten om dit park, samen met 88 andere gebouwen en parken uit de tweede helft van de Wederopbouwperiode, op de lijst van rijksmonumenten te plaatsen. Hiermee blijft deze periode ook in de toekomst goed zichtbaar.