Personeel Nij Smellinghe maakt ‘in nieuw jasje’ kleinere CO2 footprint

Ziekenhuis Nij Smellinghe heeft dinsdag duurzame dienstkleding in gebruik genomen, waarin onder andere oude petflesen zijn verwerkt. Hiermee zet het Drachtster ziekenhuis opnieuw een unieke en belangrijke stap in Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Als tweede ziekenhuis in Nederland stapt Nij Smellinghe, in samenwerking met industriële wasserij Rentex Floron, over op dienstkleding van duurzaam materiaal. Zo dragen de medewerkers bij aan het realiseren van een lagere CO2 footprint.

7000 stuks

In Nij Smellinghe zijn 7.000 stuks dienstkleding in omloop, dit gaat om lange doktersjassen, korte jasjes en broeken. Na 140 wasbeurten is de dienstkleding niet meer representatief en wordt het vervangen. Omdat op dit moment een groot deel van het dienstkledingpakket toe is aan vervanging, is besloten om over te stappen op een nieuw dienstkledingpakket van duurzaam materiaal. Gefaseerd wordt alle dienstkleding de komende tijd in Nij Smellinghe vervangen.

,,Nij Smellinghe is maatschappelijk betrokken en heeft de ambitie om steeds duurzamer te ondernemen. Hier zijn we actief en innovatief mee bezig. We zijn dan ook zeer verheugd dat we met de invoering van een duurzaam dienstkledingpakket kunnen bijdragen aan onze MVO-ambitie en een duurzaam en beter milieu. Passend bij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, hebben we overigens gekozen voor stoffen van Nederlands fabricaat”, aldus hoofd Inkoop Jelle de Jonge.

Huren

Nij Smellinghe huurt de duurzame dienstkleding van Rentex Floron, een gebruikelijke constructie. De dienstkleding wordt ook gewassen door deze industriële wasserij. Rentex Floron loopt voorop als het gaat om duurzaamheid en onderscheidt zich door gebruik te maken van milieuvriendelijke wasmiddelen, een eigen waterzuivering en hergebruik van energie. Voor Nij Smellinghe is de samenwerking met Rentex Floron dan ook een logische keuze. ,,Zo dragen we bij aan een lagere CO2 footprint.’’

De duurzame dienstkleding is gemaakt van stof bestaande uit gerecycled polyester en Lyocell. Het polyester is gemaakt van gerecyclede PET-flessen. De Lyocell-vezels worden voor 100 procent gewonnen uit hout uit duurzaam beheerde bossen. De merknaam van deze stof is Tecawork ™ Ecogreen van TenCate Protective Fabrics. Het voordeel is dat er minder oppervlakte (bomen groeien in de hoogte) en minder pesticides nodig zijn en dat er aanzienlijk minder water voor irrigatie nodig is, dan bij het telen van bijvoorbeeld katoen. Verder worden bij het gebruik van gerecycled polyester geen nieuwe grondstoffen aangesproken en kost de productie veel minder energie. Met een lagere CO2 footprint als gevolg.

Zachte, sterke stof

Duurzame dienstkleding gemaakt van de stof Tecawork ™ Ecogreen is niet alleen beter voor het milieu, de zorgprofessionals gaan de voordelen ook zelf ervaren. De dienstkleding heeft namelijk een uitstekend draagcomfort: de stof is zacht, voelt koel aan en heeft een hoog vochtabsorberend vermogen. En als de kleding uiteindelijk aan vervanging toe is, dan is het mogelijk om de stof te hergebruiken in andere toepassingen!