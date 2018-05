Fietsdag senioren Ureterp

In MFC De Wier in Ureterp wordt woensdag 23 mei van 8.45 tot 16 uur een fietsdag voor 65-plussers gehouden.

De fiets is onmisbaar voor veel Nederlanders. Helaas gebeuren er nog veel ongelukken als gevolg van onveilig fietsgedrag. De Gemeente Opsterland en de Fietsersbond hebben als doel om hier wat aan te doen. We organiseren op woensdag 23 mei een fietsdag voor 65-plussers over fit en veilig blijven fietsen, met praktische tips en oefeningen. Bent u er ook bij?

Tijdens de fietsdag krijgt u advies over fit en veilig blijven fietsen en de verkeersregels. OP uw eigen fiets gaat u aan de slag met fietsvaardigheden (omgaan met verminderde reactiesnelheid, zicht en goede balans/evenwicht houden. U krijgt tips voor de juiste versnelling en gebruik van de ondersteuning van uw e-bike. Ook kunt u de fiets laten controleren.

De fietsdag is op woensdag 23 mei 2018 in de MFC de Wier in Ureterp. De cursus is van 8.45 tot 16.00 uur. Deze dag wordt u aangeboden door de gemeente Opsterland. Deelname is gratis voor de inwoners van de gemeente Opsterland.

Meedoen?

Wilt u meedoen aan deze fietsdag? Meld u dan aan via www.fietsersbond.nl/fietsinformatiedagen of stuur een mail naar fietsschool@fietsersbond.nl (o.v.v. aanmelding Fietsinformatiedag 9 mei, Ureterp) of geef u telefonisch op bij Jetty de Vries 06-52102331

Meer informatie is te vinden op de website van de Gemeente Opsterland.