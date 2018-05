Stilte a.u.b! Examens aan de gang!

In heel Nederland zijn maandagmiddag in het voortgezet onderwijs de centrale examens begonnen. Ook op csg Liudger zitten elke dag leerlingen te zweten.

Deze hele week staan er examens op het programma en na een korte onderbreking door Pinksteren is het vanaf dinsdag opnieuw raak voor de jonge studenten. Volgende week vrijdag begint het bijprogramma met vakken waarvoor minder kandidaten zijn, zoals Spaans, Turks en Arabisch en dinsdag 29 mei worden op de laatste examendag nog de vaardigheid in het Fries en Russisch getoetst.

Op donderdag 13 juni worden de uitslagen bekend gemaakt en hoort iedere leerling of het gezwoeg en gezweeet voldoende is geweest voor een diploma. Fotografe Grietje van der Reijnst-Brak maakte voor de Drachtster Courant maandag deze foto's op Liudger aan de Raai. De ceremonie voor het wiskunde-examen was net begonnen en daarom kon ze alleen nog maar een foto maken door de ruit in de deur. De andere foto's zijn van het examen wiskunde. De jongens buiten op het muurtje wachten op het examen van volgend jaar.

Hetstaaterop.fotografie.nl