Er wordt weer gehinkeld op het Museumplein. En geknikkerd!

Of die spelletjes ook de komende tijd op het plein gespeeld zullen worden is nog afwachten, maar als het aan Museumdirecteur Paulo Martina en hoofd Educatie & Projecten van het Museum Hester Jenkins ligt, hebben de oud-Hollandse spelen er wel degelijk een toekomst.

Buitenprogramma

In het plein is op twee plaatsen het Hinkelspel De Zaaier gelegd in grote tegels. Het hinkelspel maakt deel uit van het Buitenprogramma van Museum Dr8888, in het kader van Leeuwarden-Friesland 2018. Het buitenprogramma bestaat verder onder meer uit de reuzenmeubels van Thijs Rinsema en het Stijlwarenhuis, waarbij twintig etalages in het centrum in Stijlkleuren waren ingericht.

Met het hinkelspel probeert het Museum dit jaar op een speelse manier de bewoners van Drachten bewust te maken van het cultureel erfgoed van de plaats. Het hinkelspel De Zaaier is gemaakt naar het ontwerp van Theo van Doesburg voor de glas-in-loodramen voor de Landbouw Winterschool in de Torenstraat, die deel uitmaakt van de Papagaaienbuurt. Dat niet alle vier ontwerpen van Van Doesburg zijn gebruikt heeft vooral met geld te maken. Het bedrukken van de tegels zou er vier keer zo duur van worden. ,,Bovendien is De Zaaier wel zo'n beetje het icoon van het ontwerp'', legt Martina uit.

Tassen

Bezoekers van het plein kunnen gebruik maken van een speciale tas, waarin attributen voor meer spellen zijn te vinden. De tassen, met onder meer stoepkrijt, knikkers, en een spelletjeskaart, kunnen worden afgehaald bij alle partijen die grenzen aan het Museumplein. Daarnaast is er een handleiding met tips. Zo kan het hinkelspel ook worden gespeeld door mensen die gebruik maken van een rollator. ,,Maar dan moeten ze wel hun eigen rollator meenemen'', zegt Jenkins.

Voor degenen die niet precies meer weten hoe hinkelen ook al weer gaat, is hier de uitleg van Wikihow.

Duizenden jaren geleden hinkelden Romeinse soldaten om hun kracht en snelheid te testen, soms hinkelden ze meer dan 30 meter terwijl ze zware gewichten droegen. Vandaag de dag is hinkelen een leuk buitenspel voor kinderen (en speelse volwassenen) over de hele wereld.

De klassieke versie gaat als volgt:

1 Gooi een platte steen of vergelijkbaar voorwerp (op het Museumplein is dit een pittenzakje, maar je kunt het ook doen met een schelp, knoop of plastic speelgoed) op het eerste vak. Het moet binnen het vak vallen, zonder de rand te raken of eruit te stuiteren. Als je het niet binnen de lijnen krijgt, gaat je beurt voorbij en geef je de steen aan de volgende persoon. Als het wel lukt, ga je door naar de volgende stap.

2 Hinkel over de vakken, en sla het vak met de steen over. Elk vak krijgt één voet. Met welke voet je begint mag je zelf weten. Je kunt niet meer dan één voet tegelijk op de grond hebben, tenzij er twee cijfervakken naast elkaar liggen. In dat geval kun je beide voeten gezamenlijk neerzetten (een in elk vak). Houd je voeten altijd binnen het juiste vak (of vakken); als je op een lijn stapt, op het verkeerde vak springt, of buiten het vak stapt, is je beurt voorbij.

3 Als je bij het laatste cijfer komt, draai je om (blijf op één voet staan) en hinkel je terug in omgekeerde volgorde. Als je op het vak bent vlak voor het vak met de steen, buk je (nog steeds op één been!) en raap je het op. Spring dan over dat vak en maak het hinkelspel af.

4 Geef de steen aan de volgende persoon. Als je de baan hebt voltooid met je steen op het eerste vak (zonder je beurt te verliezen), gooi dan voor de volgende beurt je steen op vak twee. Je doel is om de baan af te werken met de steen op elk vak. De eerste persoon die dit lukt, wint het spel!

Hinkelen is een fantastisch spel, want je kunt het ook in je eentje spelen. In dat geval maak je gewoon je eigen regels!

Foto’s Fokke Wester & Harry van der Linde

