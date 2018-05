Winkeliers proeven van Raamrijm in Drachten

Drachten is een fenomeen rijker: raamgedichten. Vier ondernemers in het Drachtster centrum kregen van gemeentedichter Andries de Jong een gedicht over hun zaak cadeau. Het is de bedoeling dat er nog vele zullen volgen.

Vier bekende zaken in Drachten zijn opgesierd met poëzie. Het plakken van de gedichten valt onder een test die gemeentedichter Andries de Jong wilde uitvoeren in zijn geboorteplaats. Al enige tijd was hij bezig met de ontwikkeling van de concepten raamrijm.nl en dichtdiedeur.nl. ,,Een raam is maar een raam”, zegt De Jong over het aanbrengen van zijn verzen op vier prominente plekken in het centrum.

Culturele topjaar

,,Het oog trekt er meteen naar toe als je een raam of deur beplakt met iets onverwachts, zoals een gedicht. Ik was benieuwd hoe ondernemers en voorbijgangers erop zouden reageren, vandaar de proef. Ik heb louter enthousiaste reacties gehoord. De vier ondernemers zijn er trots op dat de gedichten over hun eigen activiteiten gaan en het past helemaal in dit culturele topjaar dat Friesland beleeft. Mensen blijven even staan lezen en de zaak krijgt op die manier even andere aandacht.’’

De gedichten zijn opgemaakt door het Drachtster weblab Wonk en aangebracht door Johan van der Woude van het eveneens Drachtster signbedrijf Meesterplakkers. Het gedicht ‘Wijn voor de fijn’ op het raam van wijn- en kaashandel gaat over Bourgondisch leven en genieten. Het Friese vers ‘Rêstich lêze’ op boekhandel Het Depot vertelt over ons gehaaste leven en de rust die men zou moeten nemen om te lezen. Bij herenmodezaak Douwe Beintema gaat het gedicht ‘Meer man’ over het gevoel dat men van een goede outfit kan krijgen. Het gedicht ‘Van de kaart?’ op grand café It Smelnehûs verhaalt over historie, smaak en sfeer.

Gemeentedichter

Bij zijn benoeming tot gemeentedichter gaf Andries de Jong aan dat hij het als een missie ziet om meer gedichten zichtbaar te krijgen in de gemeente Smallingerland. Zijn concept raamrijm past prima bij dat doel, maar valt toch niet binnen zijn gemeentedichterschap. De gemeente steunt zijn initiatief niet omdat de gedichten op commerciële panden zijn aangebracht en toekomstige geïnteresseerden voor het aanbrengen van de gedichten zullen moeten betalen. Ook de gedichten die hij eerder liet aanbrengen in zwembad De Welle vallen buiten zijn gemeentedichterschap.

Foto’s Bureau Bitoen