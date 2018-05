Vernieuwd Museumcafé Dr8888 weer open voor publiek

Na een verbouwing van circa twee maanden is het museumcafé ‘Petite Aubette’ in Museum Dr8888 weer geopend voor publiek.

Het interieur van het vernieuwde café is geïnspireerd op de Aubette in Straatsburg, een van de laatste werken van kunstenaar Theo van Doesburg. Het museum biedt nu, naast koffie, thee en gebak, ook lunchgerechten aan die door Sûnenz Centrum worden geleverd.

Ontwerp

De inspiratie voor het Museumcafé de Petite Aubette haalde Museum Dr8888 uit Straatsburg. Daar ontwierp Theo van Doesburg in 1928 samen met Hans Arp en Sophie Taeuber-Arp het interieur van de Ciné-dancing en Restaurant Aubette. Van Doesburg kon hier op monumentale schaal zijn ideeën over kleur in architectuur kwijt: de Aubette wordt daarom ook wel de Sixtijnse kapel van het modernisme genoemd.

Het museumcafé is gratis toegankelijk voor publiek en is geopend van dinsdag tot en met zondag, van 11:00-17:00 uur.