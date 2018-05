Sunflare Solarteam uit Drachten Nederlands Kampioen

Het Drachtster Solarbootteam Sunflare heeft tijdens de NK zonnebootrace, dit weekeinde in Akkrum, het Nederlands kampioenschap in de A-klasse gewonnen.

De strijd om het kampioenschap bestond uit drie onderdelen: een Endurance over 55 km; een Rondje Akkrum (de meeste ronden varen in een uur tijd) en een Sprint over 350 meter.

Het Sunflare Solarteam bereidt zich nu voor op de wedstrijden om het Wereldkampioenschap in Purmerend (22-23 juni), Groningen (29-30 juni), Groningen en Leeuwarden (4-7 juli) en Monaco (13-14 juli). Alle informatie staat vermeld op de app: Solar Boat World Cup Racing.