Open avond Orde van Weefsters

Ooit gehoord van een vrouwelijke organisatie voor persoonlijke groei en verdieping, die al 70 jaar bestaat? De Orde van Weefsters is zo’n organisatie; ze bestaat uit zelfstandig zoekende vrouwen, bezig met zoeken naar verdieping en persoonlijke ontplooiing, samen met anderen. Vrouwen van allerlei leeftijden en afkomst.

Bewust in het leven staan is het motto en zij streven ernaar in balans met zichzelf en met de wereld om zich heen te leven. Vele vrouwen kennen dezelfde behoefte om voortdurend te groeien als mens. Wekelijkse bijeenkomsten bieden daartoe gelegenheid. Door middel van gedachtewisselingen en rituelen kun je je aan elkaar spiegelen. Ieders inbreng is welkom, vanuit welke richting iemand ook kijkt. In het besef dat er meer valt te beleven dan het materiële van alledag. De Orde van Weefsters kent 18 loges verspreid over Nederland. De Orde van Weefsters heeft een sterke verwantschap met de Vrijmetselarij, maar kent haar eigen symboliek en rituelen.

De Orde is een inwijdingsgenootschap. Zij biedt haar leden een bijzondere manier van werken om de persoonlijke ontplooiing te ondersteunen. Hiervoor reikt zij handvatten aan. Dit is een combinatie van een kenmerkende symboliek, bijzondere rituelen en verdiepende dialogen. De naam Weefsters slaat op de symbolische handelingen van het spinnen van je eigen levensdraad, het weven samen met de draden van anderen om tot een bruikbaar weefwerk te komen en het ontwerpen, als besef onderdeel te zijn van een groter geheel.

Op 22 mei opent Loge Quintessens te Hoornsterzwaag haar deuren tijdens een Open Avond. Je kunt dan als vrouw vrijblijvend komen kijken en luisteren wat de Orde van Weefsters jou kan brengen in het leven. Loge Quintessens maakt onderdeel uit van de Orde van Weefsters.

Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar. We starten om 20.00 uur. Het adres is Schoterlandseweg 30, 8412 SZ Hoornsterzwaag. Graag van te voren opgeven bij Detty van der Tuin: detisis1953@gmail.com

Voor meer informatie kunt u ook altijd een kijkje nemen op de website www.ordevanweefsters.nl.