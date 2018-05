VV Drachten zet nieuwe stap in duurzame ambities

Bij VV Drachten hoef je niemand meer uit te leggen dat duurzaamheid en energiebesparing zinvol is: het leidt tot rechtstreekse kostenreductie, wat de clubkas én het milieu ten goede komt.

Een speciale werkgroep houdt zich sinds jaar en dag bezig met het energieverbruik binnen de vereniging en dat heeft al tot forse besparingen geleid. De afgelopen jaren zijn onder andere zonnecollectoren in combinatie met een zonneboiler geplaatst, de CV-installatie vernieuwd en alle binnenverlichting vervangen door LED, gecombineerd met bewegingsmelders. Deze maatregelen hebben ervoor gezorgd dat het gas- en elektriciteitsverbruik ten opzichte van 2013 bijna is gehalveerd.

Een andere grote stroomverbruiker is de veldverlichting. Daarom wordt nu de volgende stap gezet: de huidige conventionele verlichting wordt vervangen door LED-sportveldverlichting. VV Drachten heeft daarvoor opdracht verleend aan – letterlijk – overbuurman SportStroom. Dit Drachtster bedrijf ondersteunt door het gehele land sportverenigingen met energiebesparing en installeert vrijwel wekelijks bij een club LED-sportveldverlichting.

Voorzitter Durk Meijer is enthousiast: ,,Geweldig om samen met SportStroom deze volgende stap te zetten. Met de LED-sportveldverlichting verbeteren we het lichtcomfort op onze velden en verbruiken we aanzienlijk minder energie!’’

Op woensdag 9 mei werd de samenwerking officieel vastgelegd. De installatie van de LED-sportveldverlichting zal nog deze zomer plaatsvinden.