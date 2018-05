Vier dagen tennisspektakel bij DLTC

Tot aan het buitenland toe is er belangstelling voor het Intersport Evink Pinkstertoernooi. Tijdens deze 47ste editie staan meer dan 240 wedstrijden gepland. Vrijdagmiddag om 16.30 uur start het toernooi; de finales worden Pinkstermaandag 21 mei gespeeld.

De grootste afvaardiging komt van DLTC zelf met 40 deelnemers. Een groep van 20 deelnemers komt uit Duitsland; uit Zoetermeer komt een afvaardiging van 32 deelnemers. De andere spelers komen uit Den Helder, Woerden, Maastricht, Amsterdam, Groningen en Friesland. Het tennispark zal ook plaats bieden aan circa 70 tenten, campers en caravans.

In dit open toernooi worden wedstrijden gespeeld in alle categorieën, speelsterkte 3 tot en met 7. Er is dus toptennis te verwachten. De toegang is gratis.