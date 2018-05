Uniek interkerkelijk tiener event groot succes

Ruim 900 tieners en leiders kwamen vrijdagochtend bepakt en bezakt aan bij het Fries Congrescentrum in Drachten. Ze zetten er hun tentjes op voor het driedaagse interkerkelijk tienerevent Square van de Vrije baptistengemeente Bethel te Drachten

Al voor het 18de jaar komen tijdens het Hemelvaartweekend tieners van 12 tot 17 jaar samen om elkaar te ontmoeten, samen te sporten, diensten mee te maken en elkaar te leren kennen. Op meetings brengen sprekers als Karim Landoulsi, Martin Dol en Wim Hoddenbagh hun bemoediging over aan de tieners, om hen zo dichter bij het geloof te brengen.

Tijdens de opening met schuimkanon werd het thema van dit jaar duidelijk benadrukt: Supersheep. Al snel zagen alle deelnemers er uit als schapen en daarmee was Square 2018 gestart. Het belangrijkste, volgens de organisatie, is dat tieners worden opgebouwd in hun geloof en dat op een manier die tieners aanspreekt, zoals een passende Squareband en aansprekende workshops.

Naast een spectaculair Sport & Action op de vrijdagmiddag konden de tieners zaterdag kiezen voor hun eigen preek. De keuze van ‘verlies’ tot ‘zendingswerk’ maakte dat er voor ieder wat wils was. Op zaterdagmiddag werden er diverse workshops aangeboden zoals bootcamp, dansen en fotografie. Tijdens deze dagen krijgen de tieners een wisselend aanbod van activiteiten maar is er ook veel aandacht om in hun eigen groep te praten en tijd voor elkaar te hebben.

Vermoeid, maar met nog steeds een enorme partij energie werd Square zondag afgesloten met een meeting met Theun van der Velden. ,,Jammer dat het alweer voorbij is’’, zegt een van de tieners, terwijl hij zijn tent weer inpakt en zijn ouders verwelkomt met een knuffel.

Foto’s Mango Pictures en Mart Boven