Kwaliteitsverschil Leeuwarder Zwaluwen en ONT te groot

ONT leed zaterdag een kansloze 1-4 nederlaag tegen kampioenskandidaat Leeuwarder Zwaluwen (LZ). De inzet van ONT was beter dan vorige week, het kwaliteitsverschil was gewoon te groot om ook maar in de buurt te komen van een resultaat. En toch, ONT kreeg in de eerste helft drie prima kansen.

De feiten vooraf; LZ verspeelde in de laatste vier wedstrijden een ruime voorsprong op concurrent Broekster Boys en moest met twee punten achterstand op de koploper in de achtervolging. ONT had vorige week nog een kans op rechtstreekse handhaving. De 5-1 nederlaag tegen De Griffioen maakte aan die illusie een eind. De nacompetitie voor handhaving in de 2e klasse is nu nog het hoogst haalbare voor ONT.

Toch kansen voor ONT

Het publiek kreeg de eerste helft best een levendige partij te zien. Snel was duidelijk dat ONT vooral achter LZ aanliep, maar de inzet die werd getoond was in ieder geval beter dan vorige week in Oosterwolde. Dat je dan wordt afgetroefd door een betere tegenstander, dat kan. En aftroeven deed LZ. De bezoekers rammelden een paar keer flink aan de deur bij ONT doelman Hedzer Hoekstra. Pogingen van Jaring Wouterlood van Doesburg en Jeton Musliu troffen geen doel. Hoekstra redde een paar keer bekwaam.

ONT hield vooral tegen maar was toch een paar keer gevaarlijk. Een corner van Wytze Pilat betekende het eerste gevaar. Dennis Bakker kopte en deed alles goed. Naar de grond en dus met lastige stuit voor LZ doelman Robert Jelsma. De paal hielp LZ aan het voorkomen van een tegentreffer. Even later was het wel 0-1. De al geblesseerd rondhuppelende Selwin de Vries kon op aangeven van Wouterlood van Doesburg doeltreffend uithalen om zich meteen daarna ook te laten vervangen. ONT had direct daarna de gelijkmaker kunnen scoren. Joeke de Vries stevende af op Jelsma, maar de ONT aanvaller schoot onbeheerst over het doel.

Tien minuten voor rust werd het 0-2. André de Vries nam een vrije trap en die zeilde in één keer in het ONT doel. Hielke Knippels liet daarna na de aansluittreffer te scoren voor ONT. In vrije positie volgde er ook voor hem een onbeheerste doelpoging. In de slotseconden van de eerste helft werd het 0-3. Musliu schoot na een passeeractie de bal in de verre hoek.

Eretreffer voor ONT

De tweede helft kan worden afgedaan als plichtmatig. LZ hoefde niet meer en ONT had te weinig in de melk te brokkelen om de wedstrijd nog spannend te maken. Desondanks bleef LZ de bovenliggende partij en was het aan Hoekstra te danken dat de score niet hoger opliep. De ONT doelman pareerde twee doelpogingen van Robbin Kleefstra. Knippels scoorde bijna de eretreffer na een foute LZ pass. De bal ging net langs de verkeerde kant van de paal.

Pilat schoot op aangeven van Joeke de Vries over waarna Hoekstra een ‘glanzparade’ had op een stevige inzet van Michael Grendel. Acht minuten voor tijd stond toch de 0-4 op het scorebord. Kleefstra schoof met een simpele voetbeweging de bal in het ONT doel. ONT ging wel op weg naar de eretreffer. Danny Zijnstra lukte dat bijna, uit een corner van Pilat zag Zijnstra de bal op de doellijn gekeerd. Het doelpunt van ONT kwam er toch nog, uit een prima aanval. Pilat gaf een steekpass op Dion Smits, diens voortzetting op Otto Kooi mondde uit in een schot van Michel Weisser dat doel trof.

Blik op de nacompetitie

Conclusie: ONT houdt zes punten voorsprong op FC. Grootegast met nog twee wedstrijden te gaan. ONT speelt nog uit tegen BCV en thuis tegen De Griffioen. Fc. Grootegast ontmoet SC Joure thuis en SC Veenwouden uit. Voor ONT is één puntje genoeg om rechtstreekse degradatie te ontlopen. Als dat lukt dat wordt het nacompetitie voor handhaving. Tegen een periodekampioen uit de 3e klasse zal de wedstrijdmentaliteit beter moeten om te overleven. Het lijkt op dit moment logisch dat er berusting is, maar met berusting ga je niet met een ‘ok’ gevoel de nacompetitie in. Er zijn nog twee wedstrijden te gaan om het goede gevoel op te pakken.

ONT trainer Uilke Damstra zag dat ook: ,,Een ruime nederlaag vandaag tegen Leeuwarder Zwaluwen. Op de uitslag valt weinig af te dingen. Een mindere eerste helft en een betere tweede helft, gelijk aan vorige week. Zaak is het nu om de resterende twee wedstrijden zo positief mogelijk te spelen met het oog op de naderende nacompetitie. Tenminste wanneer Grootegast geen punten meer pakt. Hier heb ik alle vertrouwen in. We hebben alles nog in eigen hand en zullen met een maximale inzet en instelling deze uitdaging aangaan.”

ONT speelt zaterdag uit tegen BCV, aanvang wedstrijd 14.30 uur.