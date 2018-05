KV Drachten wint van lastig EKVA Almere

Het bleek voor Drachten toch best lastig om tegen een tegenstander als EKVA de hele wedstrijd scherp te zijn en een technisch en tactisch overwicht om te zetten in winst. De temperatuur zal Drachten parten hebben gespeeld in wat zich eerst liet aanzien als een partijtje zomeravond korfbal. De wedstrijd ging gelijk op en van echt klasse verschil was vooreerst niets te merken. Scheidrechter Bert Blauw floot op de stand van 10-10 voor de rust.

De gelijke stand was een juiste afspiegeling van de verhoudingen op het veld. Drachten moest en zou winnen om aansluiting te houden bij Sparta Zwolle dat op hetzelfde tijdstip aantrad tegen Hoogkerk. Als Sparta nog punten zou moeten laten liggen dan was het wel tegen Hoogkerk. Sparta won nipt met 19-21.

In de tweede helft gaf Drachten, op de stand 18-18, op haar intussen gebruikelijke manier, stevig gas en drukte het krachtsverschil met maar liefst zes doelpunten op rij weer uit in de score. Het was Marc Akkerman die in deze fase vooropging en met acht gescoorde doelpunten een belangrijk aandeel in de overwinning had. Drachten won uiteindelijk de wedstrijd toch nog eenvoudig met 26-22.

Met nog twee wedstrijden te gaan tegen de Parabool (uit) en de Waterpoort (thuis) lijken de twee punten achterstand op Sparta Zwolle normaal gesproken niet meer in te halen. De kans namelijk dat Sparta Zwolle nog tenminste drie verliespunten zal oplopen, lijkt praktisch onmogelijk.

Woensdag speelt Drachten de halve finale voor de noordelijke beker uit tegen LDODK.

De scores voor Drachten: Marc Akkerman 8, Femke Bouma 4, Jennie Terpstra 3, Jelmer Faber 3, Larissa Braam 3, Doenja Payer 2, Wim Braam 2 en Redmar Bauer 1.