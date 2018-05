Guano Apes, White Cowbell Oklahoma en Mooi Wark op 67e Veenhoop Festival

Anno 2018 vinden zo’n 20.000 bouwvak vakantie vierende working class heroes hun weg naar het festival. Op deze ‘heilige grond’, waar in de jaren tachtig artiesten als Joe Cocker en Meat Loaf het festival grote naam gaven, speelden in de afgelopen Jaren bands met dito statuur als Within Temptation en Megadeth op het festival. Dit jaar heeft het festival weer een mooie line up in het vooruitzicht, met naast wat terugkerende vrienden van het festival als Mooi Wark en Bökkers, ook weer ruimte voor buitenlandse bands als Guano Apes en White Cowbell Oklahoma.

Guano Apes

Guano Apes werd in 1994 opgericht in Göttingen Duitsland en kwam als een komeet de festival wereld in gevlogen. Hun frisse mix van Rock, Pop, Metal en Urban bracht de band tot grote hoogte. In 2000 werd in Nederland het nummer Open Your Eyes omarmd door 3FM en MTV en ontving veel airplay en aandacht. Het nummer Lord of the Boards dat ook afkomstig is van het in 1997 verschenen album Proud Like A God, geldt nog steeds als het lijflied van Snowboarders. In Duitsland kent de band nog steeds sterrenstatus, waardoor maar liefst drie albums van niks op één terecht kwamen.

White Cowbell Oklahoma

De Canadese Redneck Rockers van White Cowbell Oklahoma stonden in 2006 al eens op het Veenhoop Festival, maar zowel de band als het Festival wilden nog graag eens in de rebound na 12 jaar. Sinds het album Cencerro Blanco uit 2003 heeft de band niet stil gezeten, zeer recentelijk verscheen het album Seven Seas Of Sleaze en als promotie hiervoor zal de band in 2018 weer eens naar Europa komen. Sherrif it ain’t good, it’s Cowbell, they’re back!

Mooi Wark

Voor Mooi Wark was het alweer een tijdje geleden dat ze op De Veenhoop stonden. Vorig jaar was een gek jaar voor de band, drummer John Roffel overleed aan longkanker, dit terwijl de band haar 25 jarig jubileum vierde. De dood van John wierp een flinke schaduw over het geheel. Nu een en ander achter de rug is en Dennis Hendriks wederom plaats heeft genomen op de drumkruk (John Roffel heeft hem bij leven nog gevraagd terug te keren), wil het festival samen met de band toch nog even stilstaan bij het feit dat de band al 25 jaar boerenrock brengt op het hoogste niveau.