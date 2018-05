Collecte Hartstichting brengt 14.364,57 euro op in Drachten

De jaarlijkse collecteweek van de Hartstichting van 8 tot en met 14 april heeft dit jaar 14.364,57 euro opgeleverd in Drachten. De Hartstichting gebruikt het geld voor de realisatie van een landelijk dekkend netwerk van AED’s in Nederland.

Ruim 350 collectanten in Drachten gingen tijdens de collecteweek met de collectebus langs de deuren. De Hartstichting geeft met de collecteopbrengsten 2018 een stimulans aan de plaatsing en registratie van AED’s op openbare plekken in Nederland. Dit initiatief draagt bij aan de realisatie van een landelijk dekkend netwerk van AED’s in Nederland. Zo kunnen meer levens worden gered.

Jaarlijks worden 15.000 mensen buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand, vaak onverwachts. Reanimatie en de inzet van een AED binnen 6 minuten biedt de grootste kans op overleving. Met een landelijk dekkend netwerk van burgerhulpverleners én AED’s die zijn aangemeld bij het landelijk oproepsysteem Hartslag Nu, kunnen we jaarlijks naar schatting 2500 levens redden.

Voor meer informatie: hartstichting.nl.