Acht finaleplaatsen voor Acro Academy op IAG

's Hertogenbosch

Er werd in verschillende leeftijdscategorieën gestreden tegen teams uit onder andere België, Denemarken en Israël. Na twee spannende dagen met kwalificaties wisten álle acht teams van de Acro Academy de finales te bereiken, waaronder verschillende Smallingerlander gymnastes. Bij de jongsten, de Pupillen, kwamen Willeke Koster uit De Tike en Carola van Dijk uit Drachten in actie samen met partner Aiden Peens. Zij wisten in een heel groot deelnemersveld zeer knap de finale te bereiken, waar ze een mooie oefening wisten neer te zetten, maar niet in de prijzen vielen.