Slepers en Shanty's Festival

Deze activiteit is onderdeel van de de zomeractiviteiten, die in Earnewâld onder de noemer ‘Eltse snein wat by d'ein!’ worden georganiseerd. De middenstand en locale verenigingen organiseren elke zondagmiddag vanaf 20 mei tot en met 30 september een activiteit die plaatsvindt in en om het centrum van Earnewâld.

De spits wordt afgebeten door Slepers- en Shantyfestival.

In de haven is het zondagmiddag 20 mei gezellig druk met een groot aantal traditionele sleepboten. En om helemaal in nautische sferen te geraken, treden de Brêgesjongers op vanaf half 3 bij het Toeristenbureau in het dorp. Voor kinderen is er volop speelgelegenheid op het grote piratenschip en de tokkelbaan.

De toegang is gratis.