Buitengewone artiesten brengen Mata Hari op het podium

Buitengewone artiesten werken samen met professionele theatermakers aan een voorstelling over Mata Hari. Dit in het kader van Leeuwarden Fryslân 2018. Vrijdag 15 juni is de première in De Lawei. De tweede voorstelling is op 20 juni in het Posthuis Theater in Heerenveen.

,,Optreden voor groot publiek is als een droom die uitkomt’', vinden de artiesten. De meesten krijgen ondersteuning van de zorgorganisaties Talant en Wil. Gedurende drie maanden werken zij iedere maandag aan hun talent en bereiden ze zich voor op de voorstelling. Ze worden hierin begeleid door theatermakers Art- Jan de Vries, Pitt de Grooth en Martijn Buis.

Expositie

Toneelschrijver Don Duyns schreef het script voor de Mata Hari. Hij werd geïnspireerd door de artiesten. Ze ontmoetten elkaar begin dit jaar in het Fries Museum, toen ze de expositie Mata Hari bezochten. Don Duyns is onder andere bekend van het theaterstuk Snorro. Ook schreef hij mee aan de populaire televisieserie Spangas.

Mata Hari is een initiatief van Talant in het kader van Leeuwarden Fryslân 2018. Talant werkt hiervoor samen met Special Arts en Stichting Artertainment. Het idee ontstond na de succesvolle theatervoorstelling van ‘Sneeuwwitje en de 7’ in 2016, waarmee ze het publiek in de uitverkochte grote zaal van De Lawei wisten te boeien en te verrassen. ,,Met de ervaring van de vorige voorstelling, kunnen we stappen zetten en veel professioneler werken”, vertelt Art-Jan de Vries enthousiast. ,,Mata Hari is een onvergetelijke theaterervaring; mensen met een buitengewoon talent spelen op een indrukwekkende wijze haar levensverhaal in zeven lappen. Ze laten het publiek lachen, bezorgen hen kippenvel en gaan hen boeien en verrassen.''

Mysterie

Mata Hari is een prachtig verhaal vol mysterie en beeldende poëzie, dat gaat over schoonheid, liefde en kracht. Maar ook over doorzettingsvermogen, vooroordelen, uitsluiting en onrecht. Universele thema’s die herkenbaar zijn voor iedereen, maar voor mensen met een beperking vaak een grotere uitdaging.

Binnen dit theatrale project is ruimte voor alle vormen van podiumpresentatie. Naast theater spelen beeldende kunst, muziek, poëzie, textiele vormen en houtbewerking een essentiële rol. In de voorbereidingen en tijdens repetities is veel ruimte voor het ontdekken van onbekende talenten bij mensen met een verstandelijke beperking.

www.talant.nl/matahari