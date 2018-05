‘Bijbeltent’ met campagne in Drachten

Het Nederlands Bijbelstudie Centrum (NBC) toert deze zomer voor de veertiende keer met zijn rood-blauwe, circusachtige tent door het land. Met het thema ‘Blij met de Bijbel’ staat die van zondag 20 t/m vrijdag 25 mei aan Florijn 5, 9217 MA in Drachten. Zowel overdag als ‘s avonds om 20:00 uur zijn er programma’s voor verschillende doelgroepen, waarin volgens de organisatoren geloof in Jezus Christus en het belang van de Bijbel centraal staan in gesproken en gezongen woord.

Rick Boellaard spreekt maandagmiddag om 14:00 uur tijdens een samenkomst, waar de groep Ruach Musterion haar muzikale medewerking verleent. (Maandagavond is er geen programma.). Woensdagmiddag is om 15:00 uur kindermiddag, o.l.v. Greetje de Jongh en Marja Stravers. Voor vrouwen is er koffieochtend op donderdag om 10:00 uur, waar Sita Bruin zal spreken.

Het NBC is de organisatie rond Bijbelleraar Ab Klein Haneveld, die zelf driemaal spreekt (zondag, woensdag en vrijdag) en ook deel uitmaakt van de BBC-combo, die woensdag speelt. Andere sprekers zijn: Andreas van der Wal (dinsdag) en Hilbrand Henstra (donderdag). Muzikale medewerking: duo Albert & Minke (zondag), Daan Kroeze (dinsdag), de BBC-Combo met het programma ‘Toen was geloof nog heel gewoon’ (woensdag), The Double Brothers (donderdag) en Albert & Minke (vrijdag).

De Waarheid die vrij maakt is alleen te vinden in de Bijbel, zegt Ab Klein Haneveld. „Daarom willen wij mensen via deze campagnes confronteren met de inhoud van de Bijbel en we hopen hen nieuwsgierig te maken. Ons uiteindelijke doel is dat zij, na tot erkentenis van de waarheid te zijn gekomen, die ook echt gaan bestuderen. Wij zien dat in de praktijk steeds minder mensen, helaas ook gelovigen, de Bijbel openen.”

Volgens Klein Haneveld is tentevangelisatie niet zo ouderwets als velen menen. „e boodschap van de Bijbel is nu eenmaal tijdloos. We zien dat tijdens elke campagne mensen tot geloof of tot verdieping daarvan komen en worden aangeraakt door Gods Geest. Maar wij gaan niet primair voor de massa.”

Het is de veertiende zomertournee van het NBC. De stichting begon met de tentcampagnes in 2005, omdat een andere organisatie er toen na 57 jaar vrijwel mee stopte. Klein Haneveld vreesde dat die manier van evangeliseren, waarmee in het verleden ook zijn vader (wijlen evangelist Jacob Klein Haneveld) en Johannes de Heer zich bezighielden, zou ophouden te bestaan.

Meer informatie: www.bijbelstudie.nl.