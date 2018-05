Vlooienmarkten in Bakkeveen

BAKKEVEEN

In Bakkeveen is zaterdag 19 mei een extra vlooienmarkt. Ook op deze markt wordt weer een grote hoeveelheid 2e hands kleding, huishoudelijke artikelen, gereedschap, curiosa en antiek aangeboden. De toegang voor het publiek is gratis. De markt begint heel vroeg en duurt tot 13 uur. Bij redelijk weer worden ca 500 standhouders verwacht. De marktterreinen liggen rond het sportpark. De vrijwilligers van Stichting Vlooienmarkt Bakkeveen proberen er zoals altijd voor een ieder weer een interessante markt van te maken. Eventuele nadere informatie kan worden ingewonnen op www.bakkeveen.nl/markt.