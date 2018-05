DRACHTEN

De band Très Chic speelt zaterdag 19 mei tijdens een dansavond in het Fries Congres en Paardencentrum in Drachten. Très Chic is een veelzijdig duo en heeft een uitgebreid repertoire aan dansmuziek. Kom gezellig dansen in een ontspannen sfeer. Het Congrescentrum beschikt over een perfecte dansvloer. De avond begint om 20.00 uur. Meer informatie op www.nas-kontakt-dansen.nl.