Internationale Manifestatie

In het Fries Congrescentrum Drachten wordt zaterdag 19 mei een bijzonder evenement georganiseerd voor liefhebbers van poppen, beren en (poppenhuis-)miniaturen. Deze enige beurs op dit gebied in Noord Nederland wordt steeds bekender en trekt veel bezoekers en standhouders vanuit heel Nederland. Voor het eerst is de zaal met zo'n 70 standhouders volgeboekt.

Bijzonder is de deelname van de Thaise Jinjutha Pongpat. Zij maakt poppenhuisminiaturen en komt speciaal vanuit Bangkok naar Drachten. Tal van bekende poppen- en beren-maaksters doen aan dit evenement mee. Daarbij ook Anjo Krist uit Joure, deze berenmaakster viel onlangs in de prijzen op de grootste teddyberen beurs ter wereld in het Duitse Münster.

Interessant voor bezoekers is ook de deelname van Jan Kalsbeek (uit Drachten). Deze landelijk bekende poppen- en berendokter houdt de hele dag spreekuur en repareert indien mogelijk ter plekke kapotte en of beschadigde poppen en beren. De beurslocatie is geopend 10.00-16.00 uur en er is volop gratis parkeergelegenheid.

De entree bedraagt 5 euro (kinderen t/m 12 jaar hebben gratis toegang)