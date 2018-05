Hulpdiensten zijn zaterdag 19 mei van 13 tot 15.30 uur aanwezig op Spijkerdorp in Drachten.

De ambulance is aanwezig om te worden bekeken. De brandweer zal een spuitdemo geven. De politiewagen kan van binnen bekeken worden en kinderen kunnen in de auto zitten. Rode Kruis/EHBO geeft een demonstratie in hun tent.

Spijkerdorp zorgt voor limonade en een ijsje voor alle kinderen tot 13 jaar en de toegang is GRATIS voor iedereen