‘Mudvolle’ vrijdag maakt Oerrock 2018 opnieuw doorslaand succes

Met een uitverkochte donderdag en zaterdag is de vrijdag de onzekere factor in het programma. De organisatie kiest er daarom voor om ook die tussenetappe een goede bezetting te geven. En dat lukte gisteravond zeker. Het festivalterrein was al bij De Kast flink gevuld en toen De Dijk begon was het ‘mudvol’. Ook in de tent was het bij optredens van Wetnecks en BZB topdrukte.

Buitenbeentje

De vrijdagavond is het buitenbeentje in het Oerrockprogramma. Omdat het de gratis avond is komt er een ander publiek op af en dat geeft ook een andere sfeer, weten ze uit ervaring bij de beveiliging en de EHBO. ,,Justerjûn ha wy hielendal neat te dwaan hân, jûn is it noch net drok, mar it jout wol wat mear reuring’’, zegt een van de EHBO’ers, die op het terrein flink opvallen in hun gele jassen. Ook de mensen van Van der Velde Security zijn wat alerter en grijpen een paar keer in bij beginnende opstootjes.

Voor de bands maakt het niks uit. Syb van der Ploeg en zijn collega’s van De Kast genoten zichtbaar van het enthousiasme van het publiek, vooral tijdens het massaal meegezongen Nije Dei. En zanger Huub van der Lubbe van De Dijk flirtte met de toeschouwers dat het een lieve lust was. De band die ooit Oerrock redde door op de tweede editie zoveel publiek te trekken dat het verlies van de eerste editie kon worden weggepoetst, was al voor de derde keer te zien in Ureterp en zette een strakke set neer, met veel hits uit hun 40-jarige loopbaan.

Afsluiter

Dirty Daddies stond vorig jaar nog in de tent en was nu gepromoveerd tot afsluiter op het hoofdpodium. En dat was de heren wel toevertrouwd met hun mix van oude en nieuwe hits, muzikale krachtpatserij en vooral veel vuurwerk. Even daarvoor had in de tent BZB al laten zien dat ze het publiek ook wel op de banken krijgen en die klus van afsluiter volgend jaar ook wel willen en kunnen klaren.

Vanavond sluit Oerrock af met de Tribute-avond. Wie zijn ogen dichtdoet zou zweren dat hij in het weiland aan de Skieppeleane in één ruimte verkeert met Neil Young, Dire Straits, Bon Jovi, Ed Sheeran, Creedence en Queen.

Foto’s Fokke Wester