Rockband Storksy en grungeband Mantra in Iduna

Nieuwsgierig naar jonge nieuwe bands waar we in de toekomst vast nog meer van gaan horen? De nieuwe opkomende rockband Storksky en grungeband Mantra doen samen een clubtour en staan vrijdag 18 mei in Poppodium Iduna te Drachten.

Storksky is een strak rockduo dat met lage catchy gitaarlijnen, stuwende drums en falsetto vocalen een zeer volwassen sound neerzet die geïnspireerd zijn door internationale acts als QOTSA, MUSE, Death From Above 1979 en Royal Blood. Dat Pinkpop en Zwarte Cross de band ook al boekten, zegt genoeg over de potentie van deze rockers! Eind april heeft de band zijn tweede EP uitgebracht, een voorbode voor de langverwachte debuutplaat die eind dit jaar zal uitkomen. Verwacht heerlijke stoner in de mix met blues en mathrock.

Mantra is een gecontroleerde psychedelische grungeband bestaande uit vier jeugdige, enthousiaste muzikanten. Begonnen in obscure kroegjes in Haarlem werkte de band langzamerhand toe naar optredens in Paradiso, de Melkweg, Mainstage Bevrijdingspop en een uitverkochte show in het Patronaat. Debuut EP ’Merdeka’ kwam afgelopen zomer uit momenteel werkt ook deze band aan een nieuw album!