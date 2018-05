WIJNJEWOUDE

Op Ald Duerswâld 4a te Wijnjewoude vindt van van vrijdagavond 18 mei tot en met maandagochtend 21 mei de tweede editie van Pinksterfeest 316 plaats. Het thema is dit jaar: IK BEN! Jezus zegt dat Hij het brood is dat Leven geeft. Hij zegt: ‘Wie bij Mij komt zal geen honger meer hebben en wie in Mij gelooft zal nooit meer dorst hebben’. We willen in dit Pinksterweekend samen kijken naar Jezus, het verwachten van Hem en ons samen keren tot Hem en zo de belofte van de Heilige Geest ontvangen. Ben jij erbij?