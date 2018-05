Omleidingen houden wandelaars bij broedende weidevogels vandaan

Wie wil wandelen in de Noardlike Fryske Wâlden moet om de weidevogels. Delen van het onlangs geopende Streekpad zijn tijdelijk afgesloten om broedende vogels niet te storen. Er is gezorgd voor alternatieven.

Vanaf maart 2018 kan Noordoost Friesland genieten van het nieuwe Streekpad Noardlike Fryske Wâlden. Een 165 kilometer lange routestructuur die dwars door het Nationaal Landschap voert. Niet alleen wandelaars genieten van dit prachtige landschap, ook broed- en weidevogels hebben hier veel belang bij.

In totaal is er in de Noardlike Fryske Wâlden ruim 3.000 hectare aan weidevogelbroedgebied. In deze gebieden doen vogelwachten en boeren er alles aan om nesten en jonge vogels te beschermen. Het nieuw aangelegde Streekpad loopt in een aantal gevallen door deze vogelgebieden, die in deze periode zijn afgesloten voor publiek.

Voor de wandelaars is er dan een alternatieve route uitgezet om verstoring van de vogels te voorkomen. De Noardlike Fryske Waâlden vraagt de wandelaar deze vogelgebieden te respecteren en deze niet te betreden. Veelal zijn de weidevogelbroedgebieden afgesloten tussen maart en eind juni/half juli, dit staat met borden bij het gebied aangegeven.