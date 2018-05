LETS-café van LETS-ruilkring Drachten

De locatie is Passiflora, Akkers 5, 9204 WE Drachten. Belangstellenden zijn van harte welkom. Koffie/thee is gratis.

LETS-Drachten brengt mensen bij elkaar die dingen voor elkaar doen, niet voor geld, maar voor punten: wat je goed kunt, doe je voor een ander.Daarvoor ontvang je punten. Met die punten kun je weer iemand anders iets voor je laten doen wat je niet kunt of wat je moeite kost.

Voor meer informatie, zie www.letsdrachten.nl of bel 06-45969202.