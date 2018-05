Wie schrijft het mooiste kroegverhaal à la Rink van der Velde

De gemeente Smallingerland en de Stifting FLMD organiseren samen met vrijwilligers van 15 tot en met 23 juni de Wike fan Rink. Een week met verschillende activiteiten waarbij de Friese taal, literatuur en het leven en werk van Rink van der Velde centraal staan. Een van de activiteiten is een schrijfwedstrijd. Wie maakt het mooiste kroegverhaal?

Gewone man

Kroegverhalen. Rink van der Velde schreef er meerdere. Nu daagt de organisatie lezers en schrijvers uit om zelf een dergelijk verhaal aan het papier toe te vertrouwen. In een kroegverhaal gaat het over 'de gewone man en het gewone leven'. Wat maakt hij mee, wat houdt hem bezig en wat vertelt hij zijn kameraden in de kroeg? Het verhaal mag geschreven in het Fries of het Bokwerts, de zelfbedachte mengtaal van Van der Velde. Maximale lengte is 750 woorden. Inzenden kan tot 1 juni per mail aan communicatie@smallingerland.nl of per post: Gemeente Smallingerland, Postbus 10.000, 9200 HA Drachten.

Stamkroeg

De jury nodigt de schrijvers van de 3 mooiste verhalen uit om deze voor te dragen op 21 juni in café Marktzicht, destijds de stamkroeg van Rink van der Velde. Voor de winnaar ligt er een passend cadeau klaar.

Het verdere programma van de Wike fan Rink wordt binnenkort bekend gemaakt. De Wike vidt plaats in het kader van LF2018 en begint op vrijdag 15 juni bij de skriuwersarke in De Veenhoop met de uitreiking van de Rink van der Veldepriis.