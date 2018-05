Popquizfinale in Iduna

Aan de hand van muziekfragmenten, beeldfragmenten en algemene vragen kunnen deelnemers het hierbij tegen elkaar opnemen om te bepalen wie DE popkenner van Drachten is.

Meerdere spannende rondes zullen uiteindelijk kunnen uitmaken welk team/wie zich de onbetwiste Drachtster popquiz kampioen van het jaar mag noemen en met de bokaal en eer naar huis mag!

Denk jij dat je het in je hebt om deze quiz te winnen? geef je dan op! Deelname kan alleen of in teams van maximaal 3 personen. Deelname is gratis. Opgave kan via info@iduna.nl of op de avond zelf aan de bar.

Locatie: Poppodium Iduna te Drachten

Datum: donderdag 17 mei 2018

Aanvang: 20.00 uur

Toegang is gratis

Meer info:

www.iduna.nl