Popcity presenteert eerste namen: Waylon en Kraantje Pappie

Inmiddels heeft Popcity zich gevestigd als jaarlijks terugkerend festival, gekenmerkt door een brede pop- en rockprogrammering. Het festival is onderdeel van de Drachtster Culturele Zondagen en de afgelopen jaren vond inmiddels een drietal succesvolle edities plaats met artiesten als De Staat, Douwe Bob, Jett Rebel, Kensington en DeWolff. Dit jaar zal er een gevarieerde line-up neergezet worden met in totaal zeven bands waaronder Waylon, Kraantje Pappie en de winnaar van de Kleine Prijs van Fryslân.

Songfestival

Headliner voor Popcity is dit jaar Waylon. De artiest die dit weekend Nederland mag vertegenwoordigen op het Songfestival met het nummer Outlaw in ‘Em! Als aanloopje voor het festival verscheen op 13 april The World Can Wait, zijn vijfde studio-album en alsof dat allemaal nog niet genoeg is startte een dag eerder een binnen een dag uitverkochte tournee door Nederland, die ook de titel The World Can Wait meekrijgt. Misschien is 2018 wel het meest bepalende jaar voor Waylon en Iduna is maar wat verheugd dat hij in dit drukke jaar Popcity komt afsluiten!

De Crane

Voordat het avondprogramma begint zal vanaf 17:00 uur Kraantje Pappie de Popcity-middag afsluiten. Met zijn uitbundige nummers is de Groningse Kraantje Pappie een van Nederlands populairste rappers en tv-presentators die ons land rijk is. Met hits als Feesttent, Dw hele nacht door en Pompen weet je dat je bij ‘de Crane’ op de juiste plek bent voor een feest geschikt voor jong en oud!

De opening van het festival wordt om 15.00 uur verzorgd door de winnaar van de Kleine Prijs fan Fryslân. De organisatie verwacht met Popcity 2018 een mooi feest voor jong en oud neer te zetten!

