Longfonds zet in Smallingerland nieuwe collectebus in: nu ook pinnen en contactloos

In de week van 14 tot en met 19 mei is de collecte van het Longfonds. In Smallingerland wordt voor het eerst de nieuwe collectebus ingezet. Wie gene contant geld in huis heeft kan nu ook pinnen.

Meer dan 30.000 collectanten gaan op pad met maar één doel: geld ophalen voor de strijd tegen longziekten. Ook in Drachten gaan collectant van het Longfonds langs de deuren. En geen contant geld in huis? Geen probleem, want dit jaar gaan in Drachten een aantal collectanten met een nieuwe collectebus voor het Longfonds op pad. Mensen kunnen daar contant geld in doen, maar ook pinnen of contactloos hun bijdrage geven.

Veilig en anoniem

De collectebus past goed in deze tijd waarin men gewend is te betalen met een bankpas. Zo kunnen mensen altijd een bijdrage geven, met of zonder kleingeld in huis. Het Longfonds zet de nieuwe bussen voor het eerst in: andere goede doelen hebben de bus de afgelopen tijd al succesvol gebruikt. In 50 gemeenten in Nederland waaronder Smallingerland kunnen mensen deze bus tegenkomen. De nieuwe manier van collecteren is veilig en anoniem.

Meer dan 1 miljoen mensen met longziekte

Finn is geboren met maar één long. Hij is niet de enige. Meer dan 1 miljoen mensen in Nederland hebben een longziekte. Gewoon ademhalen is voor hen niet vanzelfsprekend. Het Longfonds strijdt voor gezonde lucht en gezonde longen.

