Kunstweek en Open Atelierroute Opsterland

Wanneer:

Dinsdag 15 mei: 9-11:30 uur

Woensdag 16 mei: 9-11:30 uur

Donderdag 17 mei: 9-11:30 uur

ca 60 kinderen per ochtend

We willen met dit thema kinderen laten nadenken over hun eigen leefomgeving of die van een ander. Wat heb je nodig om je thuis te voelen? Wanneer ben je ergens op je plek? Waar hoor je thuis? Als je moet vluchten, hoe kom je dan weer Te Plak? Wat/Wie heb je minimaal nodig?

De kinderen wordt gevraagd een oude tas of koffer mee te nemen. Na een opwarming met de gehele groep gaan ze in de eigen meegebrachte oude tas of koffer een kijkdoos of decor maken die voor hun met het thema Te Plak te maken heeft.

Ze hebben diverse materialen tot hun beschikking: gekleurd papier, stiften, karton, stoffen, houtjes, verf, wol ...

De tassen en koffers blijven op het terrein bij Blokhut Sparjebird en worden aan of onder een grote kapstok/boom tot een grote installatie samengesteld. De installatie zal tijdens de Open Atelierroute te bezichtigen zijn voor ouders, opa’s en oma’s enz…

In de kerstvakantie op 28 en 29 december organiseert Kunst in Opsterland een kunstevenement in Nij Beets in It Damshûs. Dit evenement zal hetzelfde thema 'Te Plak' hebben. We vragen hiervoor een aantal kunstenaars hun interpretatie over het thema uit te werken en te laten zien. De installatie van de kinderen zal daar ook te zien zijn.

Materialen voor de workshop zijn deels gesponsord door een aantal lokale bedrijven zoals: De Lindeboom, Hema Gorredijk, Noord Nederland Interieurs en Blokhut Sparjebird voor de locatie.

OPEN ATELIERROUTE OPSTERLAND

19, 20 en 21 mei

Tijdens het Pinksterweekend openen Opsterlandse kunstenaars hun deuren. Zaterdag, zondag en maandag zijn de ateliers geopend van 12-18 uur. De ateliers zijn te herkennen aan de Kunst in Opsterland vlag.

De route en meer informatie over de deelnemende kunstenaars is te vinden op onze website: www.kunstinopsterland.nl en de routefolder die te krijgen is in de Witte Kerk waar ook de overzichtstentoonstelling is. Deze is ook alle dagen geopend van 12-18 uur en een mooi startpunt van de route.

Dit jaar zijn relatief veel gastkunstenaars: Janny Bruinsma, Johan van der Dong, Geery Staal, Eva Ouden Ampsen en Annet van Nie.

Michel Pol exposeert in zijn net geopende galerie Natoer in Bakkeveen. Tijdens de Open Atelierroute exposeert ook Aaltje van der Velde uit Bakkeveen op deze locatie.

Verder is kunstenares Henneke Andreae in de Witte Kerk aanwezig met een film waarin de das een rol speelt. Zij heeft jaren in Ierland gestudeerd en gewoond en is nu terug in Friesland.

Ook zal gastkunstenaar Johan van der Dong iedere dag een performance geven in de Witte Kerk. Zijn werk laat een duidelijke visie op de maatschappij zien.

Bij Blokhut Sparjebird is werk te zien van Opsterlandse schoolkinderen dat ze tijdens de Kunstweek hebben gemaakt onder leiding van kunstenaars.