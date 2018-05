Extra cursus Natuurfotografie

In Bibliotheek Drachten wordt donderdag 17 en 31 mei de tweedelige cursus Natuurfotografie wegens succes herhaald.

Fotograaf en docent bij de Fotofabryk Pieter Postma leert de deelnemers kijken als een echte natuurfotograaf. De cursus start op donderdag 17 mei en bestaat uit twee bijeenkomsten.

Pieter Postma maakt prachtige foto’s van Friesland en de Friese natuur bijvoorbeeld over Aaisykjen en Friese Boerenhanden. Zijn foto’s waren o.a. te zien bij de tentoonstelling Close-up in Museum Sloten en FryslânPhoto 2017.

Op de eerste bijeenkomst op 17 mei geeft Pieter uitleg over de techniek van je camera in combinatie met natuurfotografie. Hierna breng je de theorie direct in praktijk en maak je zelf op locatie natuurfoto’s die op 31 mei worden besproken.

Deze cursus Natuurfotografie is geschikt voor zowel beginners als de iets gevorderde fotograaf. De cursist moet de beschikking hebben over een digitale compact camera of een digitale spiegelreflexcamera.

Opgeven kan via http://www.bibliotheekdrachten.nl of tijdens openingstijden bij de klantenservice in de bibliotheek.

Start op donderdag 17 mei

19.00 – 21.00 uur

€35,- (€30,- voor bibliotheekleden)