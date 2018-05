Deze week in De Lawei

Ali B | cabaret

Dat Ali B naast rapper, jurylid bij The Voice en gevierd TV-programmamaker ook als theaterman stevig aan de weg timmert, zal niet veel mensen zijn ontgaan. Zo won Ali B met voorgaande voorstellingen al verschillende prijzen. Toch is Ali nog lang niet uitgepraat. Hoewel de verkiezingen alweer een tijdje achter ons liggen is de rapper van mening dat Nederland nog steeds verkiezingskoorts heeft. Ali B is er om de temperatuur te meten. Benieuwd naar de uitslag? Kom dan op vrijdag 18 mei om 20.00 uur op consult in De Lawei.

Johan Derksen Keeps The Blues Alive | muziek

Na de succesvolle theatershow Johan Derksen en de Pioniers van de Nederpop is de flamboyante tv-persoonlijkheid terug met een nieuw programma. Dit keer over zijn ware passie: de blues. Johan Derksen Keeps The Blues Alive neemt je mee naar begin jaren zestig, toen bands als The Rolling Stones, Them en The Animals het publiek lieten kennismaken met de muziek van Amerikaanse blueslegendes. Volg samen met Johan Derksen de weg van de blues op zaterdag 19 mei om 20.00 uur in De Lawei.

Maartje & Kine | cabaret

Kruis een Noorse ingenieur met een Nederlandse muzikant, mix dat met balkan, klassiek, folk en tango - en je hebt Maartje & Kine! In Vibrato! willen Maartje & Kine weten waarom de wereld zo heftig vibreert, hoe liefde zo snel kan omslaan in haat en vertrouwen in angst. Deze muzikale tsunami vliegt moeiteloos van accordeon naar viool, van piano naar banjo en van zingende zaag naar basbalalaika. Dit vrolijke damesduo is zaterdag 19 mei om 20.15 uur te zien in De Lawei.

Saman Amini | toneel

De voorstelling Samenloop van Omstandigheden is een persoonlijk verhaal waarin alle universele thema’s samenkomen tot het punt waar ze een individu vormen. Samen met zijn live band zingt, speelt en vertelt Amini in dit humoristisch en indringend portret over zijn leven, zijn moeder en vader, de liefde en verder over alles wat nodig is om overeind te blijven als niets meer overeind staat. Saman Amini is op zaterdag 19 mei om 20.30 uur te zien in De Lawei.

Lunchfilm: The Bookshop

In The Bookshop besluit weduwe Florence Green (Emily Mortimer) het leven weer op te pakken door een eigen boekhandel te openen. Het rurale dorpje probeert dit echter op beleefde wijze tegen te houden, waardoor haar beslissing meer stof doet opwaaien dan verwacht. Om je filmochtend compleet te maken kun je in ons theatercafé Hopper genieten van een heerlijk luncharrangement.

