Poppenkastvoorstelling Tomke in Bibliotheek

De Friese kinderheld Tomke komt woensdagmiddag 16 mei naar Bibliotheek Drachten voor de poppenkastvoorstelling Romke en de Snoezewoef. De voorstelling is geschikt voor peuters en kleuters. Kaarten kosten €2,50 en zijn te koop via de website van Bibliotheek Drachten en bij de klantenservice.

Poppenkastvoorstelling Romke en de Snoezewoef

Op een mooie zomerdag is er een barbecue in de tuin van Kornelia. Tomke heeft veel vriendjes, Romke, Yana Yu en Kornelia. Romke wil graag een vriendje alleen voor zichzelf hebben. Hij wordt verliefd op Snoezewoef, maar dat mag niemand weten. Dat is geheim ... Er verdwijnen steeds dingetjes tijdens de barbecue. Hoe kan dat, is er een dief? Tomke gaat op onderzoek uit ....

Het thema is vriendschap, aansluitend op de activiteiten van Culturele Hoofdstad Leeuwarden 2018.

Tomke

Tomke is een Friestalig taal- en leesbevorderingsproject voor jonge kinderen en hun opvoeders in de provincie Fryslan. Het project is inmiddels 20 jaar oud. De coördinatie van het project ligt in handen van Bibliotheekservice Fryslân en Afûk.